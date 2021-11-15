https://news.day.az/society/1403635.html В Азербайджане начинается отопительный сезон - СЕГОДНЯ
В Азербайджане начинается отопительный сезон - СЕГОДНЯ
Сегодня, 15 ноября, в Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что в горных и предгорных районах страны отопительный сезон начался первого ноября.
Отметим, что 550 котельных ОАО "Азеристиликтеджхизат" обеспечат отоплением 3 800 жилых домов и квартир, 291 школу, 150 детсадов, 159 учреждений здравоохранения, 112 других социальных объектов, финансируемых из бюджета, а также 1 188 хозяйственных объектов.
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