В Азербайджане начинается отопительный сезон

Сегодня, 15 ноября, в Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в горных и предгорных районах страны отопительный сезон начался первого ноября.

Отметим, что 550 котельных ОАО "Азеристиликтеджхизат" обеспечат отоплением 3 800 жилых домов и квартир, 291 школу, 150 детсадов, 159 учреждений здравоохранения, 112 других социальных объектов, финансируемых из бюджета, а также 1 188 хозяйственных объектов.