Достаточно ли в Азербайджане шприцев?

В учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Азербайджана, имеется достаточный запас шприцев. Об этом сообщили в понедельник в Центре инноваций и снабжения минздрава в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В то же время в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) сообщили, что в медучреждениях при TƏBİB проблем в обеспечении шприцами нет.

"В медучреждениях имеется достаточный запас шприцев", - сказали в объединении.

Отметим, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что в будущем году страны мира могут столкнуться с дефицитом шприцев, которые, в частности, используются для введения вакцин от коронавируса. По данным ВОЗ, с начала года в мире использовано свыше 6,8 миллиарда доз вакцин от коронавируса. При этом мировое производство шприцев составляет шесть миллиардов в год.

Учитывая ускорение темпов вакцинации, в 2022 году в мире прогнозируется нехватка двух миллиардов шприцев.

За период пандемии коронавируса в Азербайджане было использовано около 10 миллионов доз вакцин от COVID-19 (по состоянию на 14 ноября - 10 092 423). При этом первую дозу вакцины получили 5 022 350, вторую - 4 480 614, третью - 589 459 человек.