https://news.day.az/society/1403731.html В Сумгайыте на берегу моря обнаружено тело мужчины
В Сумгайыте на берегу моря обнаружено тело мужчины
В Сумгайыте на берегу моря обнаружено тело неизвестного мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело мужчины в возрасте около 20-25 лет было обнаружено на берегу Каспийского моря на территории поселка Джорат. На место были привлечены сотрудники соответствующих структур. Личность мужчины пока не установлена.
Проводится расследование.
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