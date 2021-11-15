В Сумгайыте на берегу моря обнаружено тело мужчины

В Сумгайыте на берегу моря обнаружено тело неизвестного мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело мужчины в возрасте около 20-25 лет было обнаружено на берегу Каспийского моря на территории поселка Джорат. На место были привлечены сотрудники соответствующих структур. Личность мужчины пока не установлена.

Проводится расследование.