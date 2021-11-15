Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков

Пресечена контрабанда свыше 218 кг героина.

Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на публикацию в Twitter председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафара Мехтиева.

"Благодаря профессионализму сотрудников Билясуварского таможенного поста обнаружено и изъято из оборота наркотическое вещество - героин общим весом 218 кг 334 г", - говорится в публикации.