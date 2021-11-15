https://news.day.az/society/1403787.html Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков
Пресечена контрабанда свыше 218 кг героина.
Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на публикацию в Twitter председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафара Мехтиева.
"Благодаря профессионализму сотрудников Билясуварского таможенного поста обнаружено и изъято из оборота наркотическое вещество - героин общим весом 218 кг 334 г", - говорится в публикации.
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