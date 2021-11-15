Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили в понедельник Day.Az в агентстве, в период 8-13 ноября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 57 противопехотных и 56 противотанковых мин, а также 20 неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 63,6 гектара.

Отметим, что с 10 ноября 2020 по 31 октября 2021 года в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 10 200 противопехотных и 4 329 противотанковых мин, а также 12 436 неразорвавшихся боеприпасов. В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 5 944 гектара.