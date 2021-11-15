Фонд возрождения Карабаха провел встречу с победителями и финалистами конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение"), на которой состоялся обмен мнениями об использовании потенциала финалистов конкурса в деле восстановления освобожденных от оккупации территорий, а также были рассмотрены предложения и важные инициативы, направленные на развитие Карабаха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу фонда, во встрече приняли участие председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Фархад Гаджиев, а также победители и финалисты конкурса.

Выступая на мероприятии, Рахман Гаджиев, приветствовав участников, подробно рассказал о создании Фонда возрождения Карабаха, его основных целях и задачах, миссии, ценностях и направлениях деятельности, которая осуществляется в соответствии со стратегией, утвержденной Наблюдательным советом фонда.

Председатель правления отметил, что благодаря славной Победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на Южном Кавказе сложились новые реалии.

Р.Гаджиев также подчеркнул исключительную ценность высококвалифицированных кадров и важность применения современной системы управления для возрождения и превращения Карабаха, который почти 30 лет находился под армянской оккупацией, в процветающий регион.

В ходе мероприятия состоялся показ видеоролика "Урбицид в Карабахе", подготовленного на основе материалов проекта Karabakh.Center, в котором были продемонстрированы разрушенные здания и сровненные с землей исторические памятники.

Следует особо отметить, что проект Karabakh.Center был реализован по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Затем заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Фархад Гаджиев проинформировал участников о целях и задачах конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") - важного проекта для формирования и развития национального кадрового резерва, а также о планах на будущее.

Ф.Гаджиев отметил, что представленные проекты могут сыграть важную роль в процессе восстановления территорий, освобожденных нашей армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева от оккупации.

Фархад Гаджиев высоко оценил сотрудничество с Фондом Возрождения Карабаха в этой сфере и заявил, что оно имеет большое значение для дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи участники конкурса представили 15 проектов в сферах информационных технологий, образования, пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики и экологии, направленных на скорейшее восстановление Карабахского региона.

Отметим, что проекты, представленные победителями и финалистами конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение"), будут направлены на рассмотрение и оценку в соответствующие государственные структуры.

В то же время сам фонд проведет оценку возможности реализации проектов в соответствии с целями, изложенными в его уставе.

В заключение встречи между участниками состоялся обмен мнениями.