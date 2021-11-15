https://news.day.az/society/1403974.html Прокуратура о подорвавшемся на мине жителе Агдама
Прокуратура о подорвавшемся на мине жителе Агдама
15 ноября в 17 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что Агаев Заур Иса оглу (1980 года рождения) подорвался на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Тагибейли Агдамского района.
Как сообщили Trend в Агдамской районной прокуратуре, установлено, что Заур Агаев погиб в результате подрыва на мине, когда занимался сельскохозяйственной деятельностью на указанной территории, передает Day.Az.
По данному факту Агдамской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В настоящее время расследование продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре