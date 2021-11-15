В Азербайджане выявлено еще 1072 случая заражения коронавирусом
Depozit faizini öncədən al!

В Азербайджане выявлено еще 1072 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 1229 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

26 пациентов с коронавирусом скончались.