Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 340 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 140, вторую дозу получил 121, бустерную дозу - 79 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 092 763, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 022 490, вторую дозу получили 4 480 735, бустерную дозу - 589 538 человек.