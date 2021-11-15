Тело подорвавшегося на мине жителя Агдама забрать не удалось
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Тело Агаева Заура Иса оглу, который погиб, подорвавшись на мине на территории освобожденного от оккупации села Тагибейли Агдамского района, не удалось забрать с территории.

Карабахское бюро Trend сообщает, что специалисты, привлеченные на место происшествия, связали это с опасностью местности.

Предполагается, что тело заберут завтра утром.