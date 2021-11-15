https://news.day.az/society/1403999.html Тело подорвавшегося на мине жителя Агдама забрать не удалось
Тело подорвавшегося на мине жителя Агдама забрать не удалось
Тело Агаева Заура Иса оглу, который погиб, подорвавшись на мине на территории освобожденного от оккупации села Тагибейли Агдамского района, не удалось забрать с территории.
Карабахское бюро Trend сообщает, что специалисты, привлеченные на место происшествия, связали это с опасностью местности.
Предполагается, что тело заберут завтра утром.
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