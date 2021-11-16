Синоптики сказали, когда погода в Азербайджане стабилизируется

"Начиная с ночи 16 ноября, погодные условия на территории страны изменились. Местами прошли дожди, в горных районах выпал снег. Высота снежного покрова в горных районах достигла 8 см".

Об этом Day.Az сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что скорость северо-западного ветра составила в некоторых районах 24-28 метров в секунду, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 30-35 метров в секунду. В результате сильного ветра высота волн на Нефтяных Камнях достигла 4,4 метра.

Ожидается, что с утра 17 ноября погода в регионах, а также в столице стабилизируется, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.