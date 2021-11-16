Еще одна школа Баку возобновила очное обучение

С 16 ноября в средней школе № 269 возобновлено очное обучение.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, сегодня завершился срок 14-дневного карантинного периода, установленного на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

Для более надежной защиты учащихся и педагогического персонала школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются необходимые требования.