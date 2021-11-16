https://news.day.az/society/1404123.html Еще одна школа Баку возобновила очное обучение
Еще одна школа Баку возобновила очное обучение
С 16 ноября в средней школе № 269 возобновлено очное обучение.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, сегодня завершился срок 14-дневного карантинного периода, установленного на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.
Для более надежной защиты учащихся и педагогического персонала школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются необходимые требования.
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