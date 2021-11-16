https://news.day.az/society/1404160.html Сильный ветер повлиял на график движения электричек Баку-Сумгайыт
Сильный ветер повлиял на график движения электричек Баку-Сумгайыт
Сильный ветер повлиял на график движения электропоездов Баку-Сумгайыт, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"С целью обеспечения безопасности в связи с ухудшившимися погодными условиями на некоторых участках была снижена скорость движения электропоездов по Абшеронской кольцевой железной дороге. Это привело к увеличению интервала их движения и опозданию на 2-16 минут", - говорится в сообщении.
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