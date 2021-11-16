В Азербайджане изменен порядок нострификации

Агентство по обеспечению качества в образовании при минобразования Азербайджана внесло изменения в процесс нострификации с учетом принципов Конвенции о признании квалификаций, относящиxся к высшему образованию в европейском регионе, а также передовой мировой практики в этой области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отменено требование о соответствии между специальностями, которую лицо получило на уровнях бакалавриата и магистратуры.

Таким образом, граждане, которым было отказано в признании иностранных дипломов на территории Азербайджана, могут вновь обратиться в Агентство для пересмотра ранее принятого решения.