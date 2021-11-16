Началось строительство Агдамского промышленного парка

В освобожденном от оккупации городе Агдам началось строительство промышленного парка. Первоначально в промышленном парке строится социальная сфера. Строительные работы в этой части парка уже близятся к завершению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Эмин Гусейнов сообщил, что первоначально на строящейся территории промышленного парка будут созданы необходимые условия для проживания рабочих и инженерного персонала, которые будут работать на строительстве промышленной зоны. В социальной сфере будут действовать административное здание, офис и ресурсный учебный центр, оказываться банковские и страховые услуги, функционировать таможенная служба, лаборатория, спортивно-оздоровительный центр, спортивная площадка, медицинский пункт, гостевой дом, киоск, кафе, парикмахерская, прачечная, парковка и парк отдыха.

В целом в Агдамском промышленном парке будут участки для мобилизации для Агентства развития экономических зон, предприятий пищевой промышленности, малых производственных и обслуживающих предприятий, производственная площадь, пункты продажи строительных материалов, парка грузовиков, технического ремонта, техническая зона и участок для крупных промышленных предприятий. Здесь планируется создание предприятий по производству строительных материалов, упаковке сельхозпродукции, овощных и фруктовых консервов, мясных и молочных продуктов, производству и переработки вина, кормов, удобрений, а также служебных зон, холодильных камер.

В промышленном центре будут функционировать небольшие производственные и обслуживающие предприятия, крупные промышленные и пищевые предприятия. Ожидается, что в ближайшее время начнется строительство нескольких таких предприятий. Стратегическое географическое положение Агдама на пересечении других регионов, потенциал человеческих ресурсов и возможности выхода на инфраструктуру расширяют перспективы превращения района в будущем в промышленный центр Карабаха.

Отметим, что на основе сравнительных преимуществ освобожденных от оккупации территорий планируется создание 4 региональных центров. В Агдаме будет создан промышленный центр, в Джебраиле - логистический и торговый центр, в Шуше - центр культуры и туризма, в Кяльбаджаре - добывающий и туристический центр.