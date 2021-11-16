Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 39 287 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5 992, вторую дозу получили 9 625, бустерную дозу - 23 670 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 132 050, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 028 482, вторую дозу получили 4 490 360, бустерную дозу - 613 208 человек.