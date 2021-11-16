В Азербайджане выявлено еще 2 015 случаев заражения коронавирусом, 2 178 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 563 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 525 838 человек вылечились, 7 502 скончались, число активных больных - 30 600.

За прошедшие сутки проведено 13 035 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 380 154 теста.