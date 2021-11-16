MEDİA обратилось к журналистам
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Агентство развития медиа (MEDİA) обратилось к представителям СМИ.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Просим вас в связи с некоторыми провокациями, совершенными подразделениями вооруженных сил Армении на государственной границе, ссылаться только на Министерство обороны Азербайджанской Республики, не обращаться к неофициальным источникам".