https://news.day.az/society/1404391.html MEDİA обратилось к журналистам
MEDİA обратилось к журналистам
Агентство развития медиа (MEDİA) обратилось к представителям СМИ.
Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:
"Просим вас в связи с некоторыми провокациями, совершенными подразделениями вооруженных сил Армении на государственной границе, ссылаться только на Министерство обороны Азербайджанской Республики, не обращаться к неофициальным источникам".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре