https://news.day.az/society/1404408.html Будет ли вакцина от коронавируса включена в Национальную программу вакцинации? - отвечает минздрав Азербайджана
Будет ли вакцина от коронавируса включена в Национальную программу вакцинации? - отвечает минздрав Азербайджана
"С января этого года Кабинет министров принял и реализует "Стратегию вакцинации" в связи с COVID-19".
Как передает Day.Az, об этом АПА сказал первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев, отвечая на вопрос о том, будет ли вакцина против коронавируса включена в Национальную программу вакцинации в ближайшее время.
T.Мусаев отметил, что коронавирус является чрезвычайной ситуацией, и поэтому была принята специальная стратегия в связи с коронавирусом.
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