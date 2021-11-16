Будет ли вакцина от коронавируса включена в Национальную программу вакцинации?

"С января этого года Кабинет министров принял и реализует "Стратегию вакцинации" в связи с COVID-19".

Как передает Day.Az, об этом АПА сказал первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев, отвечая на вопрос о том, будет ли вакцина против коронавируса включена в Национальную программу вакцинации в ближайшее время.

T.Мусаев отметил, что коронавирус является чрезвычайной ситуацией, и поэтому была принята специальная стратегия в связи с коронавирусом.