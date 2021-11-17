https://news.day.az/society/1404531.html В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу еще двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме
В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу еще двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме
Завершено предварительное следствие по уголовному делу двух граждан Армении - Саргсяна Ишхана Ашота и Рафаэляна Владимира Отари, которые обвиняются в терроризме, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.
Дело передано в производство судьи Эльмина Рустамова.
Отметим, что оба гражданина Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана.
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