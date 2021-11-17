Завершено предварительное следствие по уголовному делу двух граждан Армении - Саргсяна Ишхана Ашота и Рафаэляна Владимира Отари, которые обвиняются в терроризме, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Эльмина Рустамова.

Отметим, что оба гражданина Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана.