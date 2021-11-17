В Азербайджане многократно расширился охват программы самозанятости

В сравнении с 2017 годом, когда в Азербайджане началась реализация программы самозанятости, ее охват в 2021 году расширился в 13,6 раза, сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве занятости, передает Day.Az.

Было отмечено, что до конца этого года к программе планируется привлечь 16 тысяч человек.

За прошедший период текущего года к программе были привлечены 13 061 человек, более 7000 из которых предоставлены активы для создания своего бизнеса.

Отметим, что в рамках программы создаются производства по 14 видам экономической деятельности (производство мучной продукции, ателье по пошиву одежды, пчеловодческие хозяйства, авторемонтные мастерские, салоны красоты, фотоателье и пр.)

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://dma.gov.az/fealiyyet/fealiyyet/fealiyyet-istiqametleri/ozunumesgulluq

При привлечении к программе самозанятости предпочтение отдается лицам, получающим адресную государственную соцпомощь, лицам с инвалидностью, тем, кто в течение более одного года зарегистрирован в качестве безработного, лицам, у которых до пенсионного возраста остается менее двух лет, безработным лицам, освободившимся из мест заключения.