В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 17 ноября депутат Али Масимли предложил снизить в Азербайджане пенсионный возраст, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в странах, где средняя продолжительность жизни превышает этот показатель по Азербайджану, пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин - 60 лет.

"В Азербайджане также важно снизить пенсионный возраст, в том числе прекратить поэтапно повышать его до 65 лет для женщин", - сказал Масимли.

Отметим, что на период 1 июля 2021 - 30 июня 2022 года в Азербайджане пенсионный возраст для мужчин установлен в 65 лет, для женщин - в 62,5 года.