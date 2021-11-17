https://news.day.az/society/1404669.html В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст
В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 17 ноября депутат Али Масимли предложил снизить в Азербайджане пенсионный возраст, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в странах, где средняя продолжительность жизни превышает этот показатель по Азербайджану, пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин - 60 лет.
"В Азербайджане также важно снизить пенсионный возраст, в том числе прекратить поэтапно повышать его до 65 лет для женщин", - сказал Масимли.
Отметим, что на период 1 июля 2021 - 30 июня 2022 года в Азербайджане пенсионный возраст для мужчин установлен в 65 лет, для женщин - в 62,5 года.
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