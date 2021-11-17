В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на 2020 г

В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на будущий год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 17 ноября был обсужден законопроект "О размере критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике в 2022 году".

Законопроект предусматривает критерий нуждаемости на будущий год в размере 200 манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.

Напомним, что в 2021 году критерий нуждаемости в Азербайджане составил 170 манатов.