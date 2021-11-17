В Азербайджане меняется размер госпошлины за изменение фамилии и имени

Изменяется размер госпошлины, взимаемой за регистрацию изменения фамилии, имени и отчества.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, государственная пошлина повышается с 10 до 15 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.