В Азербайджане предложили внести изменения в правила выплаты налога медучреждениями

В Азербайджане необходимо внести изменения в правила выплаты налога медицинскими учреждениями.

С таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил депутат Рашад Махмудов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что медучреждения Азербайджана работают по четырем разным системам.

"Это учреждения, функционирующие при TƏВİB, учреждения, функционирующие при Минздраве, медучреждения, работающие при отдельных государственных структурах, и частные клиники. Все они являются медицинскими учреждениями, но правила выплаты налога у них разные. Будет целесообразно рассмотреть вопрос об устранении различий", - сказал депутат.