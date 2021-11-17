В Азербайджане меняется размер госпошлины за выдачу или замену водительских прав

Меняется размер пошлины за прием экзаменов на водительские права.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, пошлины за национальные и международные водительские права на управление автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами повышаются с 20 до 40 манатов.

- Плата за повторный прием экзаменов на получение национальных и международных водительских прав на управление автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами увеличивается на 10 манатов и определяется в размере 20 манатов.

- Для других водительских прав, в том числе для удостоверения тракториста-машиниста, пошлина увеличивается с 5 манатов до 10 манатов.

Согласно проекту, предлагаются изменения пошлин за выдачу и замену водительских прав.

- для авто -мототранспортных средств пошлины повышаются с 25 до 30 манатов, для тракторов, самоходных машин, предназначенных для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве, других работах, пошлина увеличивается с 5 до 10 манатов.

Согласно новой статье, можно будет получить и менять международные водительские права. За это устанавливается пошлина в размере 12 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.