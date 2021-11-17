В Азербайджане увеличивается пошлина за регистрацию и расторжение браков

В Азербайджане меняются государственные пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Как передает Day.Az, это отражено в изменении, предложенном в закон "О государственной пошлине", которое было вынесено на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, размер госпошлины за регистрацию брака увеличивается с 5 манатов до 10 манатов.

В то же время увеличиваются размеры пошлин, взимаемых при расторжении брака.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.