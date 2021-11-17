https://news.day.az/society/1404851.html В Азербайджане увеличивается пошлина за регистрацию и расторжение браков
В Азербайджане увеличивается пошлина за регистрацию и расторжение браков
В Азербайджане меняются государственные пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Как передает Day.Az, это отражено в изменении, предложенном в закон "О государственной пошлине", которое было вынесено на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.
Согласно изменению, размер госпошлины за регистрацию брака увеличивается с 5 манатов до 10 манатов.
В то же время увеличиваются размеры пошлин, взимаемых при расторжении брака.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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