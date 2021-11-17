В Азербайджане меняются пошлины за автомобильные номера

В Азербайджане меняются пошлины за выдачу государственных регистрационных знаков.

Как сообщает Day.Az, это отражено в изменении, предложенном в закон "О государственной пошлине", которое было вынесено на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, пошлины за комбинацию цифр или букв на государственных регистрационных знаках, выдаваемых автотранспортным средствам, меняются в нижеследующем порядке:

увеличиваются для

- 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009 -

- различной серии - с 1500 манатов до 2000 манатов;

- той же серии - с 2500 манатов до 3000 манатов;

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 -

- различной серии: с 1000 манатов до 1500 манатов,

- той же серии: с 1500 манатов до 2000 манатов;

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 -

- различной серии: с 500 манатов до 1000 манатов,

- той же серии: с 1000 манатов до 1500 манатов.

Согласно законопроекту, также меняется и пошлина за выдачу свидетельств за регистрацию авто-мото транспортных средств - с 25 манатов до 30 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.