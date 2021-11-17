Минздрав Азербайджана о введении бустерной дозы вакцины от коронавируса

В бустерной дозе вакцины от коронавируса нет никаких проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему "COVID-19".

Он отметил, что в нашей стране есть много людей, которые получили все три дозы одной и той же вакцины, а часть из них приняла разные вакцины.

"Частота побочных эффектов тоже не отличается", - отметил Тайяр Эйвазов.