https://news.day.az/society/1404920.html Минздрав Азербайджана о введении бустерной дозы вакцины от коронавируса
Минздрав Азербайджана о введении бустерной дозы вакцины от коронавируса
В бустерной дозе вакцины от коронавируса нет никаких проблем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему "COVID-19".
Он отметил, что в нашей стране есть много людей, которые получили все три дозы одной и той же вакцины, а часть из них приняла разные вакцины.
"Частота побочных эффектов тоже не отличается", - отметил Тайяр Эйвазов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре