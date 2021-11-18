В Баку на 2 дня ограничат движение транспорта на кругу "Гялябя"

В связи с обновлением деформационных швов дорожной развязки на пересечении улицы Абдулвахаба Саламзаде и Тбилисского проспекта в Ясамальском районе Баку 20-21 ноября будет ограничено движение транспорта на мосту в направлении круговой развязки "Гялябя", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В качестве альтернативной дороги водители могут воспользоваться улицей Абдулвахаба Саламзаде, говорится в сообщении.