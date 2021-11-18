Проходит V Общереспубликанский форум детей Азербайджана.

Как передает Day.Az, в форуме участвуют официальные представители госучреждений, активисты из всех городов и районов страны, около 350 детей, выделяющихся особыми способностями и лидерскими качествами, участники организованной Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей летней школы.

На форуме прозвучал государственный гимн.

На форуме уделяется повышенное внимание участию детей, нуждающихся в особой заботе, лишенных родительской опеки, детей шехидов и участников войны, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Форум проводится с целью защиты и пропаганды прав детей, принятия политических и юридических решений в связи с детьми, учета мнений детей при разработке законодательства, программ и проектов; для того, чтобы дать возможность детям поделиться своими проблемами, проявить инициативу и дать рекомендации; привлечь внимание госучреждений, общественности и гражданского общества, СМИ к необходимости защиты и обеспечения прав и свобод детей.