Вакцинация является одним из самых больших достижений последнего столетия

Одни из самых больших достижений последнего столетия - это вакцинация и сокращение детской и материнской смертности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замминистра здравоохранения Азербайджана Рахим Алиев, выступая в среду на V Общереспубликанском форуме азербайджанских детей.

Он отметил, что многие заболевания выявляются в детском возрасте: "Мы стараемся предотвратить своевременным лечением инвалидизацию среди детей, а также случаи летальных исходов. Прививки, сделанные в детском возрасте, защищают организм от таких болезней, как корь, туберкулез, дифтерия и т.д. В 2019 году в ходе исследований ВОЗ выяснилось, что люди с недоверием относятся к вакцинам. Однако благодаря мерам по информированию это недоверие удалось преодолеть. Опыт доказал, что вакцины защищают организм от инфекционных заболеваний".

Замминистра также отметил повышение уровня развития культуры здоровья среди граждан страны за последний период: "Этому вопросу уделяется больше внимания, чем раньше".