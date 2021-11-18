В Азербайджане предложения детей, выдвигаемые на общереспубликанских форумах, учитываются при подготовке госпрограмм

В Азербайджане предложения детей, выдвигаемые на общереспубликанских форумах, учитываются при подготовке государственных программ.

Об этом сказала в четверг председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на V Общереспубликанском форуме азербайджанских детей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, ожидается, что на этом форуме дети также выступят с интересными предложениями.

Она напомнила, что общереспубликанские форумы азербайджанских детей проводятся с 2009 года.

"На нынешнем форуме дети обсуждают ряд актуальных вопросов нашей жизни. Они выражают свои мнения, недовольство и пожелания, которые обобщаются и отражаются в документах, принимаемых на форуме. Затем все это учитывается в решениях, разрабатываемых государственных программах, планах действий и отдельных проектах. С этой точки зрения форум в определенной степени облегчает работу взрослых. Естественно, мы стараемся реализовать их мечты и пожелания в рамках своих возможностей. До сегодняшнего дня на основании предложений детей был принят ряд госпрограмм. Сегодняшний форум посвящен очень серьезным вопросам. Думаю, к концу дня мы услышим интересные предложения. Защита прав детей - обязанность всех стран, и Азербайджан также ответственно относится к этому вопросу", - сказала Мурадова.

Отметим, что 18 ноября в Баку при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения "Региональное развитие" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проходит V Общереспубликанский форум азербайджанских детей.

В нем участвуют около 350 детей, отличающихся активностью, особыми навыками и способностями, обладающих лидерскими качествами, а также являющихся участниками летних школ, организованных госкомитетом.