https://news.day.az/society/1405243.html В Шамкире автомобиль повис на мосту - ВИДЕО
В Шамкире автомобиль повис на мосту - ВИДЕО
В ночь на 18 ноября в Шамкирском районе на мосту произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, водитель автомобиля ВАЗ-2106 Орхан Рустамов (1991 г.р.) не справился с управлением, в результате машина, зацепившись за ограждение, повисла на мосту.
Спасатели вытащили водителя из автомобиля с помощью специального оборудования.
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