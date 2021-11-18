В Шамкире автомобиль повис на мосту

В ночь на 18 ноября в Шамкирском районе на мосту произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, водитель автомобиля ВАЗ-2106 Орхан Рустамов (1991 г.р.) не справился с управлением, в результате машина, зацепившись за ограждение, повисла на мосту.

Спасатели вытащили водителя из автомобиля с помощью специального оборудования.