В Азербайджане в последние годы проделана большая работа в сфере защиты прав детей и их развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в четверг заместитель главы представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Мин Юань на V Общереспубликанском форуме азербайджанских детей.

По ее словам, ЮНИСЕФ реализует ряд проектов и сотрудничает с Азербайджаном в этой сфере.

"В последние годы в Азербайджане был принят ряд мер как с точки зрения законодательства, так и в плане реализации работ, связанных с развитием детей. Мы совместно с правительством Азербайджана реализуем ряд проектов, связанных с защитой прав детей, вопросами их раннего развития, здоровьем матери и ребенка, ранними браками, доступом детей с ограниченными возможностями к образованию. Мы будем и далее поддерживать Азербайджан в этой области", - сказала Мин Юань.