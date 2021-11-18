Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 35 699 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 879, вторую дозу получили 7 700, бустерную дозу - 23 120 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 201 133, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 038 225, вторую дозу получили 4 505 772, бустерную дозу - 657 536 человек.