https://news.day.az/society/1405304.html В Шамкире перевернулся грузовик - ФОТО
В Шамкире перевернулся грузовик - ФОТО
В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Баку-Газах на территории села Конюллу. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся. Водитель грузовика получил легкие травмы.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре