В Шамкире перевернулся грузовик
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В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Баку-Газах на территории села Конюллу. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся. Водитель грузовика получил легкие травмы.

Ведется расследование.