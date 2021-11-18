Председатель правления Фонда возрождения Карабаха встретился с победителями конкурса “Yüksəliş”

Продолжаются встречи между руководителями и победителями конкурса "Yüksəliş" в рамках программы наставничества. Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев встретился с победителями конкурса "Yüksəliş" Улькер Меликовой и Самеддином Аббасовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече Рахман Гаджиев выслушал мнение победителей об ожиданиях от программы наставничества.Он отметил, что сотрудничество должно служить развитию потенциала победителей, повышению их знаний и навыков.

В состав руководящего состава конкурса "Yüksəliş" входят министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр финансов Самир Шарифов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, министр культуры Анар Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, омбудсмен Сабина Алиева, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, Председатель Правления "Kapital Bank" Ровшан Аллахвердиев, начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов, вице-президент bp по внешним связям и стратегии в Азербайджане, Турции, Грузии Бахтияр Асланбейли, генеральный директор Общественной телерадиовещательной компании (ITV) Балакиши Гасымов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Согласно условиям конкурса, победитель в течение одного года будет проходить практику, сотрудничая с руководителем конкурса в рамках программы наставничества.