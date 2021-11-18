В Азербайджане вводятся новые штрафы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемой поправке к Кодексу об административных проступках.

Согласно поправке, неисполнение участниками трудовых отношений обязательных для исполнения решений и указаний соответствующего органа исполнительной власти о соблюдении требований трудового законодательства в отношении оснований заключения, изменения и расторжения трудового договора, условий труда, времени работы и отдыха, осуществления права на отпуск, оплаты труда и отпускных, командировочных расходов, пособий и других выплат, особенностей использования труда женщин и работников в возрасте до 18 лет влечет за собой штраф на сумму 1000 манат для должностных лиц, и на сумму 2 тысячи манатов для юридических лиц.

Проект закона обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и был рекомендован на пленарное заседание парламента.