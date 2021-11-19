В Азербайджане пенсию на льготных условиях стало получать больше граждан

В октябре 2021 года число граждан, получающих пенсию на льготных условиях, превысило 125,4 тысячи человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.

Из них 97,9 тысячи получали трудовую пенсию на льготных условиях по возрасту, свыше 14 тысяч - по инвалидности, более 13,4 тысячи - по потере кормильца.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается более 1,2 миллиона пенсионеров, что составляет 12 процентов от общей численности населения.

Напомним, что среднемесячный размер пенсии по возрасту составляет 358 манатов.

В Азербайджане 55,5 процента пенсионеров - женщины, 44,5 процента - мужчины.