Завершилась первая волонтерская программа Агентства развития медиа Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, целью программы, которая прошла в сентябре-ноябре 2021 года, было более эффективное использование потенциала молодежи, создание условий для активного участия молодежи во всех сферах жизни общества, повышение их практических знаний, стимулирование творческого потенциала. В рамках программы волонтеры приняли участие в 30 тренингах по личностному и профессиональному развитию, около 10 местных и международных мероприятиях, различных социальных акциях и проектах, а также в программах стажировок в ITV и Report media.

Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDIA) Ахмед Исмайлов, встретившись с волонтерами, обсудил итоги программы и пожелал выпускникам успехов в дальнейшей деятельности. Волонтеры, успешно завершившие программу, были награждены сертификатами.