Представители Управления Медицинской Службы ГТК приняли участие в Международном конгрессе

17-20 ноября 2021 года заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахлар Миргасым, заместитель начальника Управления Медицинской Службы Эльнура Новрузлу, заместитель главного врача Центрального Таможенного Госпиталя Рена Гасымова и PR-специалист Дилара Заманова приняли участие в 12-м международном конгрессе Здравоохранение и управление больницами, который проходил в городе Анталья, Турция, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основными темами конгресса, совместно организованного Ассоциацией ученых-медиков (Sağlık Akademisyenleri Derneği) Турции и Университетом Северной Каролины в Пемброке (США), были вопросы управления, связи с общественностью, коммуникации между пациентами и сотрудниками в медицинских, административных, технических и финансовых процессах медицинских учреждений. В этом представительном международном конгрессе, проводимом в гибридном формате, были участники из Турции, США, Австрии, Англии, Испании, Индии, Пакистана, Болгарии и других стран. Большинство участников присоединились к мероприятию в онлайн формате, а около 100 специалистов очно участвовали в работе конгресса.

18 ноября на официальной церемонии открытия председатель конгресса, президент Ассоциации ученых-медиков Севал Акгюн (Seval Akgün) поприветствовала участников мероприятия, дала исчерпывающую информацию о вопросах, которые будут обсуждаться на конгрессе. Было рассказано о том сокрушительном ударе, который нанес COVID-19 системам здравоохранения всего мира. Как и все другие кризисы, этот кризис углубил целый ряд проблем и выявил риски, на которые раньше не уделялось достаточно внимания. Мы уже начинаем видеть самое глубокое воздействие этого кризиса на больницы и другие медицинские учреждения с точки зрения систем здравоохранения.

Почти в каждой стране мира, системы здравоохранения, и особенно больницы, вели и до сих пор продолжают вести невиданную и героическую борьбу с COVID-19. Но все эти усилия оказали сильное финансовое давление на систему здравоохранения, в особенности на государственные или частные больницы. Одной из самых важных задач, стоящих сегодня перед нами, является обеспечение финансовой устойчивости медицинских учреждений.

На конгрессе были обсуждены темы, посвященные актуальным проблемам: изменения, связанные с устойчивостью медицинских учреждений в период пандемии, обеспечение здоровья и безопасности в системах здравоохранения во время COVID-19, управление кризисами и рисками в здравоохранении, важность принимаемых решений, участие общественности в медицинских услугах, роль PR-специалистов медицинских учреждений в установлении связей с общественностью и просвещении населения, управление медицинскими учреждениями в период пандемии, рациональное использование человеческих ресурсов, распределение финансов и др. вопросы.

На конгрессе также был установлен стенд Центрального Таможенного Госпиталя. Брошюры, фото и видеоматериалы, которые были здесь продемонстрированы, вызвали большой интерес участников. На мероприятии был вручен благодарственный плакет заместителю начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахлару Миргасыму. Он поблагодарил организаторов за оказанное внимание и отметил особую важность проведения подобных конгрессов. Следует отметить, что в этом году конгресс выделялся большим количеством интересных презентаций, обсуждений, новой информации и был более продуктивен.