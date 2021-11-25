Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 26 ноября.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но вечером местами возможны дожди. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-8, днем - 10-13 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 773 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами ливни, в горах снег. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.