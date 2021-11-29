В Азербайджане резко ухудшится погода

МЭПР распространило предупреждение в связи с предстоящим изменением погоды.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 1 декабря до утра 2 декабря ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, c порывами 23-25 м/с, местами до 28 м/с. Вечером возможны дожди.

Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями понизится 2 декабря на 5-7 градусов.

В районах Азербайджана с полудня 1 декабря до утра 2 декабря ожидается нестабильная погода, временами осадки, в горных районах снегопад. Местами осадки будут интенсивными. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

По сравнению с предыдущими днями 2 декабря температура воздуха понизится на 5-8 градусов.

Ожидается повышение уровня воды в реках.