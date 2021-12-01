Какой будет погода в декабре в Азербайджане?

В декабре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, с некоторым превышением нормы в отдельные дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

"Ожидается, что объем месячных осадков тоже будет близким к климатической норме", - сказала она.

По словам Тагиевой, метеоисследования последних лет в мире показывают, что число холодных дней в зимние месяцы из года в год уменьшается.

"В Азербайджане тоже стало меньше морозных дней, и наблюдается мягкая зима. Однако трансформации, происходящие в атмосферной циркуляции в результате климатических изменений, независимо от сезона, проявляются непродолжительными или более длительными воздушно-климатическими аномалиями", - сказала она.