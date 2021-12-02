В Баку более 40 улиц названы именами шехидов второй Карабахской войны

В Баку именами шехидов Отечественной войны Азербайджана названа 41 улица.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в пресс-службе Исполнительной власти г. Баку, передает Day.Az.

"Именами шехидов, удостоенных соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана звания "Герой Отечественной войны" и различных орденов, названа 41 улица", - сообщили в структуре.

Отметим, что в 44-дневной Отечественной войне шехидами стали 2907 человек, семь человек пропали без вести, также статус шехида присвоен 94 гражданским лицам, погибшим в результате преступлений Армении, совершенных против мирного населения.