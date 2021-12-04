Какой будет погода в Баку в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 5 декабря в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 763 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Медико-метеорологический прогноз:

5-6 декабря на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра гилавар, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит от 1 мороза до 4 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 4-9 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.