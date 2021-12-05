Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 339 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 017, вторую дозу получили 4 363, бустерную дозу - 19 959 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 702 988, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 098 541, вторую дозу получили 4 593 278, бустерную дозу - 1 011 169 человек.