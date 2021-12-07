Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 12-15, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 85-95, днем - 65-75 процентов.

Завтра вечером в некоторых северных и западных районах Азербайджана прогнозируется дождь, в горных районах - снег, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 13-17 градусов тепла, в высокогорье ночью - 3-6 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.