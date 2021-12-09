https://news.day.az/society/1413473.html На Каспии обнаружены останки погибшего нефтяника
На Каспии обнаружены останки погибшего нефтяника
В Каспийском море обнаружены останки мужчины. Они принадлежат одному из нефтяников, пропавших 6 лет назад - Бахману Джафарову, 1961 года рождения.
Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сообщил сын нефтяника Бахруз Джафаров.
Напомним, что 4 декабря 2015 года ураган унес в море троих работников SOCAR с морского основания №501 на месторождении "Нефтяные Камни".
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